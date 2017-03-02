تصريحات مسؤولي الفيدرالي تدعم رفع الفائدة قريباً

أبدت المحافظ في الاحتياطي الفيدرالي Lael Brainard تفاؤلا بشأن اقتصاد بلادها والاقتصاد العالمي، مما يدعم اتجاه رفع أسعار الفائدة قريبا.

وأشارتBrainard إلى أن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة انتقالية، حيث إن سوق العمل يقترب من التوظيف الكامل كما أن التضخم يتجه تدريجيا نحو الأهداف المستهدفة.

الأمر الذي قد يسمح للبنك المركزي أن يبدأ النظر في كيفية الحد من حجم الميزانية العمومية البالغ 4.5 تريليون دولار.

يشار إلى أن هذا التفاؤل اتجاه الاقتصاد الأميركي، قد يرفع التوقعات بين المستثمرين بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في واشنطن في 14 و15 من الشهر الحالي.

تأتي هذه التعليقات بعد تصريحات أخرى متفائلة من رئيسي الفيدرالي في نيويورك وسان فرانسيسكو ما يرجح قيام الفيدرالي بخطوة رفع الفائدة في اجتماعه المقبل في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي.