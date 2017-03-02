هل تصدق توقعات تراجع أسعار السلع في مصر 15%؟

توقع محللون اقتصاديون أن تشهد أسعار السلع انخفاضاً خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع قيام وزارة المالية المصرية بخفض قيمة الدولار الجمركي للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن سعر الدولار الجمركي سينخفض بداية من اليوم الأربعاء، إلى 15.75 مقارنة مع 16 جنيهاً قبل الخفض بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.56%.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقال الوزير إن بدء العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي سيكون اعتبارا من اليوم الأربعاء أول مارس وحتى 15 مارس الجاري تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.

ويعد ذلك هو الخفض الثاني لسعر صرف الدولار الجمركي في أقل من شهر، حيث خفضت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي من نحو 18.5 جنيهاً إلى 16 جنيهاً في منتصف فبراير الماضي، ليتم خفضه للمرة الثانية اليوم إلى 15.75 جنيهاً لتصل النسبة الإجمالية في الخفض إلى نحو 14.86%.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن خفض وزارة المالية المصرية لسعر الدولار الجمركي بقيمة 25 قرشا ليسجل سعر صرف الدولار في الجمارك نحو 15.75 جنيه بداية من اليوم وحتى 15 مارس الجاري بدلاً من 16 جنيها سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في جميع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن استقرار أسعار السلع وتراجعها يقتضي تعديل ومراجعة سعر الدولار الجمركي كل أسبوعين على أقل تقدير، وهو ما أكده وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق، لافتاً إلى هناك حاجة أيضا إلى إعادة النظر في إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين وإيقاف عملية تخزين السلع.

وأشار إلى أن التراجع في الأسعار سيكون بين 10 و14% في كافة السلع خاصة السلع المستورد منها، مؤكداً أن تراجع العملة الأميركية في الجمارك حتى لو برقم ضعيف ستظهر آثاره في الرسائل المستوردة بكميات كبيرة، وأن إجمالي التراجعات في سعر الدولار الجمركي قارب الثلاثة جنيهات منذ منتصف فبراير الماضي.

فيما قلل رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، من توقعاته بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ما تم من خفض في قيمة الدولار الجمركي ضعيف حتى الآن.

وأشار في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أنه في الوقت الذي تخفض فيه وزارة المالية قيمة الدولار الجمركين نجد الدولار العادي يصعد بشدة في السوق الرسمي وفي السوق السوداء، ما يشير إلى أن الأسعار لن تنخفض على المدى المتوسط والقريب.

وتابع: "جميع السلع التي سيتم استيرادها بسعر الدولار الجمركي بعد التخفيض سوف تتراجع، وبنفس نسبة الخفض الذي تم في سعر الدولار الجمركي، أي ستكون نسبة انخفاض أسعار السلع في حدود أقل من 15%".