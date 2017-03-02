"الضمان" يخطط لإسقاط مستفيدين يملكون أكثر من مركبة خاصة

قالت مصادر مطلعة إن وكالة الضمان الاجتماعي في السعودية تدرس حالياً إسقاط المستفيدين ممن لديهم أكثر من مركبة خصوصية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن بدأت أخيراً في إسقاط مستفيدين لامتلاكهم سيارات نقل عام مثل "الشاحنات بجميع فئاتها وسيارات نقل المعلمات".

ووفقاً للمصادر، فإن بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي لديهم عدد غير قليل من المركبات الخاصة، الأمر الذي يمنعهم من أحقية استمرارهم في الضمان الاجتماعي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح المشرف العام على الوكالة عبدالعزيز الفريان، في بيان أمس، أن الوزارة قامت بإيداع المعاش الشهري ومساعدة الغذاء اليوم على دفعتين، حيث تم إيداع مبلغ 1.25 مليار ريال معاشا شهريا، لـ 852320 أسرة مستفيدة، مضيفاً أن الوزارة أودعت في وقت لاحق 177.3 مليون ريال، لـ 795496 مستفيداً من برنامج الغذاء.

وأشار الفريان، إلى أن إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة بلغ 1.42 مليار ريال.

وأضاف أن صرف معاش شهر جمادى الآخرة للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، حيث تم التأكد من استيفائها شروط أهلية الاستحقاق، قد أودعت استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق الـ "آيبان"، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع "مدى"، مؤكداً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء إجراءات الصرف.

وحث الفريان، المستفيدين من الضمان والرعاية الاجتماعية على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته الوزارة بتاريخ 1438/8/1هـ وفتح حساب مصرفي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية إلى الحساب الشخصي للمستفيد، مع وصول عدد مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية إلى 976356 ألف مستفيد.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية في اليوم الأول من شهر صفر الماضي، مستهدفة تحديث بيانات أكثر من مليون و300 ألف شخص، منهم 837 ألف أسرة، و470 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف المشروع الذي يستمر 6 أشهر، إلى تحديث: البيانات، الاسم، السن، العنوان، الرقم المصرفي، وتحديث البيانات الصحية.