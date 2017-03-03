ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان لأول مرة بـ13 شهرا

المصدر: طوكيو – د ب أ

قفزت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بنسبة 0.1% على أساس سنوي في يناير، في أول زيادة منذ 13 شهرا.

وتأتي هذه القراءة أقل بكثير من نسبة التضخم المستهدفة ونسبتها 2% التي حددها البنك المركزي الياباني في أبريل 2013، عندما بدأ في إدخال سياسة التيسير النقدي.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 99.6 نقطة في يناير مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015 .

وقالت الوزارة في يناير إن أسعار المستهلكين تراجعت بنسبة 0.3% في 2016، في أول تراجع منذ أربعة أعوام.

وكان البنك المركزي قد فرض أسعار فائدة سلبية في يناير 2016 للتغلب على الانكماش وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.