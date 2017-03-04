السعودية تمهد لفتح باب الاستثمار بقطاع تحلية المياه

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء مشروع دراسة تكاليف الإنتاج وتقدير الإيرادات لقطاع المياه مع شركة ارنست ويونغ.

وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس منصور المشيطي، إن المشروع يهدف لمعرفة تكاليف إنتاج المياه بدقة أكثر والإيرادات المتوقعة من مشاريع المياه في المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأبان المشيطي أن المشروع يأتي ضمن أعمال الوزارة الرامية إلى الخصخصة الهادفة إلى رفع مستوى خدمات المياه للمستفيدين في المستقبل.

ويستهدف المشروع تقدير تكاليف إنتاج المياه من المصدر حتى المستهلك، وسيكون إحدى أهم الدراسات التي تشجع على الاستثمار في قطاع المياه.

وسيكون تحديد الإيرادات المتوقعة السنوية من أسس بناء قيمة الاستثمار، بوصفه ضرورة لتحديد الفرصة المتاحة للقطاع الخاص، وسيكون داعماً لاستدامة الإمداد من المياه الصالحة للشرب في المستقبل.