المكسيك مستعدة لتعديل اتفاق التجارة الحرة مع أميركا

قال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو، إن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن إجراء تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) من أجل تحديثها.

وتضم الاتفاقية التي تعود إلى قبل 23 عاما كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال جواجاردو إن المكسيك مستعدة لمناقشة إجراء مراجعات لنافتا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكندا، مثل إدراج معايير للبيئة والعمل مضيفا أن بلاده "ترغب في تحديث نافتا".

بيد أنه قال إن المكسيك لن تقبل بتعريفات. ودعا ترمب إلى فرض ضرائب حدودية جديدة على السلع المصنعة في المكسيك.

أضاف "لا معنى لطرح اتفاق به تعريفات أو قيود حدودية".