الصين: النمو المستهدف 6.5% والعجز 3%

خفضت الصين معدل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلي للعام 2017 إلى "حوالي 6,5%" بينما أبقت على معدل التضخم المستهدف دون "حوالي 3%"، بحسب خطاب سيلقيه رئيس الوزراء لي كيقيانغ الأحد أمام البرلمان.

وفي العام 2016 حددت الصين معدل النمو المستهدف "بما بين 6,5% و7%"، لكن إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم سجل في النهاية نموا بنسبة 6,7%، في أضعف أداء له منذ 26 عاما، بحسب فرانس برس.

وفي كلمته أمام البرلمان سيؤكد رئيس الوزراء أن المعدلات المستهدفة كافية لتحقيق الهدف الذي حدده الحزب الشيوعي الحاكم بمضاعفة حجم الاقتصاد في 2020 بالمقارنة مع ما كان عليه في 2010.

وقالت وزارة المالية الصينية في خطة عمل كشفت النقاب عنها في الدورة السنوية للبرلمان الصيني إن الصين حددت عجزا متوقعا في الميزانية يبلغ 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017 تمشيا مع مستوى العجز الذي تم استهدافه قبل عام بحسب رويترز.

وتوقعت الصين عجزا ماليا للسنة يبلغ 2.38 تريليون يوان(345.16 مليار دولار.)