العراق يقترض 12 مليار دولار من بريطانيا للبنية التحتية

قال عبد الرزاق العيسى وزير المالية العراقي بالوكالة إن #بريطانيا وافقت على ترتيب قروض بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني أو ما يعادل 12.29 مليار دولار، لتمويل مشروعات البنية التحتية في العراق على مدى 10 أعوام.



وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في #بغداد أنه يمكن التعاقد فقط مع شركات بريطانية لتنفيذ المشروعات التي تمول من هذه القروض مضيفا أن سعر الفائدة ستحدده الشركات البريطانية.



وذكرت وزارة المالية في بيان في وقت سابق أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم ستكون إطار عمل لتقديم التمويل لمشروعات محددة خلال هذه الفترة.



وأضاف أن الهدف من القروض هو تمويل مشروعات بنية تحتية تشمل المياه والصرف الصحي خلال فترة تمتد 10 أعوام.

وبريطانيا شريك رئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة العراق في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.



ولا يزال العراق يعاني من ضعف إمدادات الكهرباء والمياه ونقص في المدارس والمستشفيات بعد 14 عاما من الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين في حين تعاني المنشآت القائمة من الإهمال. ويعاني العراق الغني بالنفط من فساد يلتهم إيرادات مبيعات النفط. وأدى انهيار أسعار النفط لإضعاف الموارد المالية للحكومة بشكل أكبر بعد عام 2014.