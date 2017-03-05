صندوق النقد يقر دعما بمليار دولار لأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق أولي مع أوكرانيا من شأنه أن يسمح لهذه الدولة التي تعاني من أزمات اقتصادية ويشهد شرقها الانفصالي نزاعا مسلحا الحصول على مساعدة جديدة من الصندوق.

وقال الصندوق في بيان إن المساعدة المالية البالغة مليار دولار ستحصل عليها كييف من دون أن تضطر لرفع سن التقاعد، ما يمثل تراجعا من قبله بالنسبة إلى هذا الشرط الأساسي الذي رفض البرلمان الأوكراني الرضوخ له والذي لقي معارضة شعبية عارمة.

وأضاف رئيس بعثة الصندوق إلى أوكرانيا رون فان رودن أن هذا الاتفاق الأولي يتناول "السياسات الاقتصادية والمالية" لأوكرانيا.

وخلا البيان من أي إشارة إلى التنازلات التي ستضطر كييف إلى تقديمها مقابل حصولها على هذه المساعدة.

وكان الصندوق وافق في 2015 على خطة مساعدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 17,5 مليار دولار للحؤول دون إفلاس هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، مشترطا بالمقابل على كييف السيطرة على تنامي العجز العام وتخفيض الدعم الحكومي عن العديد من السلع والخدمات كون هذا الدعم الموروث منذ الحقبة السوفيتية يثقل على كاهل الخزينة.

ولكن أوكرانيا لم تحصل حتى اليوم من الصندوق إلا على 7,3 مليار دولار من هذه المساعدة.