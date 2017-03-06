وكالة "سمة" لـ"لعربية": سنتوسع إقليمياً ابتداء من 2018

توقع رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف والرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تبدأ "سمة" في التوسع إقليمياً مطلع العام المقبل.

ودشنت وكالة سمة قبل أيام بهدف إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للسعودية بمختلف القطاعات، وفقاً للمعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، وستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي.

وأشار المبارك إلى أن "سمة" ستبدأ في ممارسة النشاط في 2018، على أن تتواجد إقليمياً على مستوى الخليج.

وأوضح المبارك أن "سمة" تعتزم البداية بـ4 تصنيفات هي الديون السيادية وتصنيف الشركات، والصناديق الاستثمارية والمحافظ الائتمانية التي تكون قابلة للبيع.

وأوضح أنه سيتبع هذه التقارير إلى العديد من التقارير الاقتصادية التي ستتلاحق فيما بعد للاقتصاد السعودي.

وقال المبارك "التصنيفات موجودة عالميا، ووجود تصنيف في السعودية للسوق بعمومه ضعيف وهذا منذ 30 سنة، وقد كان محدود جداً، فعلى سبيل المثال فإن 44 شركة فقط، كان لديها تصنيفات خلال الـ33 عاماً الماضية، بالإضافة إلى المحافظ التي يكون لها بعد دولي أو يتم بيعها".

وتعتبر وكالة سمة للتصنيف الائتماني أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.