أكبر هبوط للطلبيات الصناعية بألمانيا في 8 سنوات

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن هبوطا كبيرا في الطلب المحلي وطلب #منطقة_اليورو قاد أكبر انخفاض شهري في الطلبيات الصناعية الألمانية في 8 سنوات في يناير.

وقالت وزارة الاقتصاد إن عقود السلع "المصنعة في #ألمانيا" انخفضت 7.4% خلال الشهر في أكبر هبوط شهري منذ يناير 2009، وبما يقل بنحو ثلاثة أمثال عن متوسط توقعات رويترز بتسجيل انخفاض نسبته 2.5 في المئة.

وقالت وزارة الاقتصاد إن ارتفاع الطلب في الربع الأخير من 2016 هو السبب في البداية الضعيفة لعام 2017. وتوقعت تعافي الطلبيات الصناعية في وقت لاحق هذا العام.

وفي ديسمبر، ارتفعت الطلبيات 5.2%، وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2014.

ويظهر تحليل لبيانات يناير هبوط الطلب المحلي 10.5%، والطلبيات الخارجية 4.9%، مدفوعة بتراجع الطلب من منطقة #اليورو بنسبة 7.8%.