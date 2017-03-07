احتياطي النقد بالصين يتجاوز 3 تريليونات دولار في فبراير

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على نحو غير متوقع للمرة الأولى في 8 أشهر في فبراير متجاوزة 3 تريليونات دولار، في الوقت الذي ساهمت فيه حملة تنظيمية صارمة وتراجع الدولار في تعزيز تدفقات رأس المال.

وزادت الاحتياطيات 6.92 مليار دولار خلال فبراير لتصل إلى 3.005 تريليون دولار في أول زيادة منذ يونيو 2016، مقارنة مع انخفاض بلغ 12.3 مليار دولار في يناير حين هبطت الاحتياطيات إلى 2.998 تريليون دولار.

في المقابل، كان توقع خبراء اقتصاد انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي 25 مليار دولار إلى 2.973 تريليون دولار في فبراير.

وشددت الصين القواعد المتعلقة بنقل رأس المال إلى خارج البلاد في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم اليوان ووقف تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي.

واستهلكت الصين نحو 320 مليار دولار من الاحتياطيات العام الماضي لكن اليوان هبط على الرغم من ذلك 6.6% مقابل الدولار ليسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 1994.

واستقر اليوان في الأسابيع الأخيرة مع انحسار زخم ارتفاع الدولار.

وربحت العملة الصينية 0.2 % في فبراير فيما ارتفعت 0.8 % منذ بداية 2017.

لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية والمقرر النظر فيها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أذكت المخاوف بأن اليوان قد يتعرض لضغوط من جديد.

وقد يشعل احتمال تخفيض قيمة اليوان فتيل توترات تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وزادت احتياطات الصين من الذهب إلى 74.376 مليار دولار بنهاية فبراير من 71.292 مليار دولار بنهاية يناير، وفق ما أظهرته بيانات نشرها بنك الشعب الصيني.