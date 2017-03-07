هيرمس: أفضل فرص الاستثمار بمصر والسعودية والإمارات

أكد محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، أن فرص الاستثمار الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتواجد حاليا في كل من مصر والإمارات والسعودية.

ورأى أبو باشا في مقابلة مع قناة "العربية" أن إمكانية انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر MSCI يعد عاملا جاذبا للمستثمرين، متوقعا أن تزايد الاستثمارات في قطاعات البتروكيماويات، والصحة والتعليم والبنوك.

كما أن مجموعة "هيرمس" ترى فرصا كبيرة في مصر بعد تعويم الجنيه، بخاصة مع انعكاسات برنامج الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الذي يعزز الفرص الاستثمارية المجدية للمستثمرين من الخارج.

ووصف أبو باشا فرص الاستثمار في الإمارات بأنها كبيرة رغم ارتفاع الدولار، موضحاً أن الإمارات عززت من ثبات النمو الاقتصادي لديها.