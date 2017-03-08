مصر.. قفزة 39% بصافي الاستثمار الأجنبي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد قفز نحو 39 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

وقال المركزي في بيان صحافي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول زادت من 3.1 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو. وفي نوفمبر الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك.