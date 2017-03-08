70 % من النساء يفضلن العمل.. والرجال يوافقون

كشف تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسة غالوب، غالبية النساء في العالم يفضّلن العمل، والرجال يوافقون.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 70%، من النساء ومثلهم تقريباً 66%، من الرجال يفضلون أن تعمل المرأة في وظائف ذات أجر. وكل من هاتين النسبتين أكبر مرتين على الأقل من نسبة الذين يفضلون بقاء المرأة في المنزل.

واستند الاستطلاع إلى مقابلات أجريت مع نحو 149 ألفاً من الرجال والنساء البالغين في 142 بلداً وإقليماً.

ومن الواضح أن هذا المجموع يضم غالبية من النساء اللواتي لسن حالياً ضمن القوى العاملة. لكن الأهم هو صحة هذا الأمر في جميع مناطق العالم حتى تلك المعروفة تقليدياً بتدني مساهمة المرأة في قواها العاملة كما في البلدان العربية.

ويعتقد معظم الرجال والنساء بحسب الاستطلاع عن عام 2016، أن الأسرة تقبل أن تعمل المرأة في وظيفة مدفوعة الأجر خارج منزلها إن أرادت ذلك، و تتفق أغلبية النساء والرجال في جميع بلدان العالم على أن عمل المرأة خارج المنزل مقبول بالنسبة لأسرتها، مع التسليم بأن النساء بشكل عام أميل قليلاً للتفكير بهذه الطريقة من الرجال. وحتى في شمال أفريقيا، التي سجلت أوسع تباين بين مواقف النساء والرجال من هذا الأمر، يعتقد 79%، من النساء و 57%، من الرجال أن عمل المرأة خارج المنزل أمر مقبول.

وتلعب الأسرة دوراً هاماً في تشكيل هذه المواقف: ففي الأسر التي لا تقبل عمل المرأة خارج المنزل، يقول 61%، من النساء إنهن يفضلن البقاء في المنزل، فيما يرغب الثلث تقريباً 36%، بالعمل في وظائف مدفوعة الأجر.