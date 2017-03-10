صعود واردات ألمانيا وانكماش فائض المعاملات الجارية

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، صعود الواردات الألمانية أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني وبمعدل أسرع من زيادة أقوى من المتوقع أيضا في الصادرات، في حين تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية لأكبر اقتصاد أوروبي تراجعا حادا.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، فقد ارتفعت الواردات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ثلاثة بالمئة بينما نمت الصادرات 2.7%.

كان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى زيادة الصادرات 1.85% والواردات 0.5%.

وزاد الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 18.5 مليار يورو من 18.3 مليار في ديسمبر/كانون الأول. وتفوق قراء يناير/كانون الثاني متوسط توقعات رويترز البالغ 18 مليار يورو.

في المقابل، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية الأوسع نطاقا إلى 12.8 مليار يورو بعد قراءة معدلة بلغت 24.8 مليار في ديسمبر/كانون الأول وفقا للبيانات.