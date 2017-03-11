أميركا ستعيد مباحثات التجارة الحرة "نافتا" في يوليو

قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس إنه يأمل في تدشين مباحثات رسمية لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك خلال ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر.

وخلال حملته الانتخابية انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة اتفاقية نافتا واتفاقات تجارة أخرى قال إنها تضر بالعمال الأميركيين وتعهد بمراجعة مثل تلك الاتفاقات.

وأبلغ روس الصحفيين بأنه يأمل في إرسال خطاب "خلال الأسبوعين القادمين" يخطر فيه الكونجرس بأن إدارة ترمب تنوي إطلاق مفاوضات بشأن نافتا خلال 90 يوما.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو "هذا ما يدشن لبداية العملية الرسمية ذاتها."

ومن شأن هذا التوقيت أن يقود إلى بداية المباحثات بشأن نافتا على الأرجح في أوائل يوليو تقريبا.