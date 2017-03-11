كندا: فرض ضرائب الحدود الأميركية يضر بالبلدين

اعتبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن المشروع الأميركي لفرض ضرائب على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا سيكون "سيئا" للبلدين على حد سواء.

وقال ترودو خلال مؤتمر لقطاع النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية "من دون أي لبس إن فرض ضريبة على الحدود سيكون سيئا ليس فقط لكندا وإنما للولايات المتحدة أيضا".

ويبحث الكونغرس الأميركي إصلاحا ضريبيا ينص في أحد بنوده على فرض ضرائب على الواردات حصرا وإعفاء الصادرات، وهو ما يعارضه الرئيس دونالد ترمب الذي يفضل نظاما ضريبيا آخر يقوم على فرض رسوم جمركية على واردات محددة، مثلا الواردات الصينية أو المكسيكية.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن مشروع فرض الضريبة على الصادرات إلى الولايات المتحدة هو "أبعد من أن يتم إقراره على ما أعتقد، ونحن ما زلنا لا نعلم بالضبط كيف سيكون شكله" أو كيف ستتأثر به كندا.