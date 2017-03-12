البنك الدولي يدعم مشاريع ناشئة مغربية بـ150 مليون دولار

أعلن البنك الدولي في بيان موافقته على تقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في المغرب وتطوير البرامج الاجتماعية في البلاد.

وبحسب البيان سيساعد التمويل الذي تمت الموافقة عليه الجمعة، الحكومة المغربية على "تحديث نظام بطاقات التعريف الوطنية وتوفير التمويل لتشجيع الشركات الناشئة وخلق الوظائف"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

واعتبر البنك الدولي أن ما لا يقل عن 5 ملايين و300 ألف مغربي يعيشون "في خطر الانزلاق الى هوة الفقر بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية".

وذكر البيان أن 100 مليون دولار سترصد "لتطوير أنظمة تضمن استهدافا أفضل للبرامج الاجتماعية والوصول إلى الفئة الأكثر ضعفا من المغاربة".

أما الخمسون مليون دولار الباقية "فستساعد في سد فجوة في السوق عبر تأمين الرساميل للشركات المبتكرة الناشئة والصغيرة والمتوسطة".