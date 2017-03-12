192 مليار دولار عجز الموازنة الأميركية خلال فبراير

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة بلغ 192 مليار دولار في فبراير/شباط مع ارتفاع النفقات كثيرا عن الإيرادات.

وبحسب بيان الموازنة الشهري لوزارة الخزانة بلغ عجز الموازنة 193 مليار دولار في فبراير/شباط 2016.



وبلغ العجز منذ بداية 2017 إلى اليوم 349 مليار دولار مقارنة مع 353 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية 2016.



وبلغ حجم الإيرادات الشهر الماضي 172 مليار دولار بزيادة نسبتها 2% عن فبراير 2016 في حين بلغ حجم النفقات 364 مليار دولار بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع الشهر ذاته قبل عام.