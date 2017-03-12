50 يومًا لرفع آلية استحقاق حساب المواطن للمقام السامي

كشف المشرف العام على برنامج #حساب_المواطن في #السعودية المهندس ماجد العصيمي أنه يجري العمل على وضع السياسات وآلية الاستحقاق والصرف ليتم رفعها بعد ذلك للمقام السامي خلال 50 يوما، أي مطلع مايو المقبل لأخذ الموافقة النهائية عليها وإقرارها.

وأوضح العصيمي أنه سيتم تحديد تاريخ الصرف وطريقته وبقية التفاصيل في هذا الشأن عقب ذلك، مشددا على أن حساب المواطن أقر لتخفيف الأثر المترتب من بعض الإصلاحات الاقتصادية المحتمل تطبيقها على دخل المواطنين وبالأخص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والذين سيكونون بلا شك من أوائل المستفيدين من هذا الدعم، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وأضاف العصيمي أنه لا صحة لما يتردد من اجتهادات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ معين لبدء الصرف، داعيا المهتمين إلى استقاء المعلومة من مصدرها، فحساب المواطن لديه منصات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك موقع إلكتروني بخلاف مراكز الاتصال التي تعمل للرد على المواطنين وتسهيل عملية تسجيلهم والرد على استفساراتهم.

وقال العصيمي إن عملية التسجيل لا تزال مستمرة بشكل طبيعي وجيد دون أي خلل أو صعوبات.