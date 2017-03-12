كيف ستتحرك أسعار الحديد في مصر؟

وعدت الحكومة المصرية مصانع الحديد والصلب، بتفعيل قرار خفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، إلى 4.5 دولار بنهاية العام الجاري.

وتوقع مارك أديب محلل قطاع التشييد ومواد البناء بشركة فاروس القابضة، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تتحرك أسعار الحديد في مصر على وقع تحركات سعر صرف الدولار.

وقال أديب "في حال استقر الدولار بين 18 .18.5 جنيها فإن سعر الحديد سيبقى قرب 10 آلاف جنيه، وفي حال تراجع الدولار عن هذه المستويات فإن سعر الحديد سيعود للانخفاض إلى مستويات 8500 جنيه للطن".

وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا في فبراير من العام الماضي، بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب، وأرجأت الحكومة تطبيق القرار إلى سبتمبر الماضي، لكن القرار لم ينفذ إلى الآن.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات المعدنية "جمال الجارحي"، أن رئيس الوزراء ووزير الصناعة اتفقا على بدء تطبيق تخفيض سعر الغاز، بعد أن تبدأ حقول الغاز الجديدة إنتاجها.

وأعلنت 6 شركات زيادة أسعارها الأسبوع الماضى بقيم تتراوح بين 250 إلى 550 جنيها للطن، ليقترب سعر طن الحديد من 10 آلاف جنيه.