لبنان يفوض بنوكاً لإعادة تمويل سندات بـ1.5 مليار دولار

قالت وزارة المالية اللبنانية إنها فوضت كلا من بنوك باركليز وByblos وSociete Generale - لبنان وجي بي مورغان لإعادة تمويل سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن التسوية ستكون في 20 مارس.

وأضافت الوزارة أنها تنوي دراسة 3 شرائح محتملة لأجل 10 سنوات و15 عاما و20 عاما، حيث إنه سيكون بوسع المستثمرين الأميركيين الاكتتاب في الإصدار.

وتقوم الوزارة بمراقبة تغيرات منحنى العائد في الولايات المتحدة قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يوم الأربعاء.

يذكر أن لبنان كان قد أصدر سندات دولية بقيمة مليار دولار في أبريل من العام الماضي على شريحتين تستحق في أبريل 2024 وابريل 2031.

وقال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة أجرت في مايو الماضي مبادلة للديون، حيث أصدرت سندات دولية بقيمة ملياري دولار في طرح خاص مع البنك المركزي في مقابل الاسترداد المبكر لأذون خزانة لبنانية بقيمة مماثلة.

وقام البنك المركزي ببيع في وقت لاحق السندات إلى بنوك تجارية لبنانية لزيادة الاحتياطيات النقدية.