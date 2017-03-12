مسؤول صيني: ينبغي كبح نسبة العجز في الميزانية

قال تشو قوانغ ياو نائب وزير مالية الصين اليوم الأحد إنه ينبغي كبح في نسبة العجز في الميزانية إلى حد ما بعد أن أبقت بكين العجز المستهدف في ميزانية العام الحالي دون تغيير عن العام الماضي.



وأبقت الصين نسبة العجز المستهدفة العام الجاري عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي ما يبرز التركيز على خفض الدين والإصلاح.

وقال تشو للصحفيين علي هامش الاجتماع السنوي للبرلمان "خلصنا إلى نسبة 3% بعد عملية تقييم دقيقة. وينبغي أن نتحكم في نسبة العجز إلى حد ما."



وبلغ حجم العجز المستهدف 2.38 تريليون يوان، ما يعادل 344.68 مليار في عام 2017 مقارنة مع 2.18 تريليون قبل عام. ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7% في 2016.

وحددت الحكومة معدل النمو المستهدف لعام 2017 عند 6.5%.



وأضاف تشو "ثلاثة بالمئة مستوى مماثل للعام الماضي ولكن نتيجة نمو الاقتصاد فان العجز زاد بواقع 200 مليار يوان".

