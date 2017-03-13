الدولار يكسر حاجز 18 جنيهاً في بنوك مصر والتجار يترقبون

واصل سعر صرف #الدولار في #مصر ارتفاعه إلى مستويات الـ 18 جنيهاً، وسط حذر وترقب من قبل تجار السوق السوداء الذي يتحينون الفرصة للعودة للمضاربة بعنف وتعويض الخسائر التي طالتهم خلال الفترة الماضية.

وخلال تعاملات اليوم، تراوحت أسعار الدولار للشراء ما بين 17.5 جنيه، و17.91 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 17.6 جنيه، و18.1 جنيه.

وتصدر بنك اتش اس بي سي قائمة أعلى سعر بيع للدولار في البنوك المصرية عند مستوى 18.10 جنيهاً مقابل نحو 17.91 جنيهاً للشراء.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن الطلب القوي على الدولار تسبب في أن تحرك البنوك أسعاره، وفقاً لآية العرض والطلب، فيما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع حجم الطلب.

وفي البنك #المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 17.63 جنيهاً للشراء و17.76 جنيهاً للبيع.

وسجل الدولار في بنوك #الأهلي المصري، وقناة السويس، وفيصل، ومصر، والقاهرة نحو 17.5 جنيه للشراء، و17.6 جنيه للبيع.

وقدمت بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والبركة، والمصرف المتحد نحو 17.65 جنيه لشراء الدولار، و17.75 جنيه للبيع.

وفي الوقت الذي يواصل فيه سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الرسمي، تترقب السوق السوداء لأي تغيرات تطرأ على السوق، انتظاراً للتدخل بعد وصول الدولار في البنوك لأعلى سعر متوقع خلال الأيام الحالية وهو 19 جنيهاً بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقال محمود عبيد، مدير خدمة العملاء بأحد البنوك الخاصة، إن هناك طلب قوي على الدولار في الوقت الحالي، حيث قفز الطلب على استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية بنسب كبيرة منذ بداية الأسبوع الماضي، ويتم توفير الدولار وفقاً لقائمة انتظار العملاء في كل بنك.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن البنوك المصرية لا تتلقى أية تعليمات من البنك المركزي المصري بشأن بيع أو شراء الدولار، ولكن يتم توفيرها وفقاً للقائمة الموجودة لدى كل بنك والتي تتضمن عدداً من مستوردي السلع الأساسية، ولا يلتفت لأي طلبات استيراد سلع أخرى.

وأشار إلى أن حجم الطلب الحالي على الدولار لم يكن متوقع، وكان حجم مشتريات الدولار من البنوك من السوق المحلي يكفي لتلبية احتياجات العملاء خلال الفترة الماضية، لكن مع القفزة الكبيرة مؤخراً في حجم الطلب عادت البنوك لتعمل بنظام القائمة في منح الدولار للمستوردين.