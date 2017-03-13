ببساطة.. ماهي قصة الرؤية السعودية اليابانية 2030؟

خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان ضمن جولته الآسيوية، وقع الطرفان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون.

من أبرز ما تم التوقيع عليه هو مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030.

هذه هي أبرز الأحداث والمحطات الزمنية التي سبقت إطلاق هذه الرؤية:

سبتمبر 2016

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل إلى طوكيو في زيارة رسمية، الهدف من الزيارة كان بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شهدت تلك الزيارة توقيع 7 مذكرات تفاهم حكومية، حينها عبر رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030، وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها.

أكتوبر 2016

عرضت 38 شركة يابانية 36 فرصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه ضمن مبادرة من طوكيو للعمل مع الرياض لتحقيق رؤية السعودية 2030، ويتم الاتفاق على عقد اجتماع بين الجانبين لبحثها.

وفي وقت لاحق من نفس الشهر انعقد الاجتماع الأول للجنة السعودية اليابانية المشتركة لبحث آلية تعاون تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، إضافة لاستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة، والوصول إلى الأسواق الخارجية.

واتفق الطرفان على المضي قدما في تطوير رؤية مشتركة تحمل اسم "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، وخلص الطرفان على أن يمثل الجانب السعودي في هذه المباحثات كل من وزارت الطاقة، والتجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، فيما يمثل الجانب الياباني كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة، والخارجية.

فبراير 2017

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته بتاريخ 20 فبراير على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030، والتوقيع عليها.

مارس 2017

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى طوكيو في زيارة رسمية ضمن الجولة الآسيوية التي يقوم بها، وخلال تلك الزيارة يوقع الطرفان على مجموعة من الاتفاقيات الحكومية، على رأس تلك الاتفاقيات مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ "الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030".