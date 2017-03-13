"العليان" تدرس طرح أصول في سوق الأسهم السعودية

ذكرت وكالة بلومبرغ أن عائلة العليان السعودية تدرس احتمال الطرح الأولي لأسهم في بعض شركاتها المحلية المنضوية تحت مظلة مجموعة العليان المالية، وفقا لمتحدث باسم الشركة.

وتشمل استثمارات العائلة أكثر من 40 شركة، من بينها امتياز برغر كينغ في السعودية.

يشار إلى أن عائلة العليان من أكبر المساهمين في مجموعة Credit Suisse بحصة تبلغ 5.1%.

وتدرس الشركة أيضا تأسيس شركة قابضة لبعض من أصولها، في إطار التمهيد لطرح الأصول للاكتتاب.

وتوقعت مصادر بلومبرغ أن تفضي المحادثات مع مستشارين ماليين محتملين للاكتتاب، إلى حدوث الطرح في وقت مبكر من السنة المقبلة.

وتقدر المصادر أعمال العائلة بقيمة 10 مليارات دولار، في استثمارات عقارية في نيويورك ولندن وباريس، واستثمارات أخرى في قطاعات مختلفة.