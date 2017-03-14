بريطاينا.. تزايد ثقة الشركات بالاقتصاد بعد الـ Brexit

أظهر مسح أجرته ماركت ارتفاع ثقة الشركات البريطانية من أدنى مستوى في أربع سنوات لتسجل ذروتها منذ فبراير شباط 2015 في مؤشر على عودة التفاؤل إلى الشركات بعد تصويت العام الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع 52 بالمئة من الشركات نمو النشاط في الاثني عشر شهرا المقبلة وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القراءة مستوى الخمسين منذ يونيو حزيران 2015.

كانت قراءة أكتوبر تشرين الأول البالغة 39 بالمئة هي الأدنى منذ 2012 عندما تراجعت ثقة الشركات للمرة الرابعة على التوالي في المسح الذي يُجرى ثلاث مرات في السنة.

وقالت ماركت إن أحدث الأرقام تشير إلى مزيد من التفاؤل بين شركات الصناعة والخدمات مع استعداد بريطانيا للتفاوض على خروجها من الاتحاد الأوروبي.