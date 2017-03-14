تعرف على أسباب التسعير الأفضل للسندات الكويتية

قالت علياء مبيض، مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن دول الخليج بحاجة لاستقطاب رؤوس أموال خارجية بجانب إصدارها للسندات الدولية.

وأضافت مبيض في مقابلة مع قناة "العربية" أن موجة إصدار السندات في المنطقة العربية، تشير إلى العجوزات المالية في ميزانيات الدول، وأهمية تطلعها إلى الاستثمارات الخارجية كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن تسعير السندات الكويتية كان الأفضل في المنطقة، معددةً أسباب ذلك بأن القوائم المالية الحكومية قوية وتتمتع بوفورات، بجانب وضوح قوانين السحب من الاحتياطي، والتي تعد من أبرز الضوابط والحوكمة للنظام المالي.

وانعكست جملة من العوامل في الكويت ايجابا على المستثمرين، من بينها الإفصاح والشفافية التي شكلت عاملا أساسيا في تقييم المخاطر.

واعتبرت أن الصكوك المرتقبة في السعودية والسندات في الكويت، سيكون لها دور في تمويل خطط الحكومة، إلى جانب سد العجز في الميزانية، وتوفير أدوات تمويل وتنشيط سوق الدين في المنطقة.

وأشارت إلى حاجة مصر ولبنان إلى المزيد من الشفافية في سياق إصدارها لأدوات الدين الخارجي.