التجمعات الصناعية و"تويوتا" تدرسان إنشاء مصنع بالسعودية

على هامش الزيارة التاريخية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لليابان، وقع في العاصمة #طوكيو، أمس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) مع شركة #تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات تويوتا وأجزائها في المملكة العربية السعودية.

وقع المذكرة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نيابة عن وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بينما وقع المذكرة من الجانب الياباني رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات تاكيشي يوتشي أمادا.

يأتي توقيع هذه المذكرة كإحدى خطط #برنامج_التجمعات_الصناعية التي تهدف إلى تطوير صناعة منافسة عالمياً للسيارات في المملكة وتأكيدا على حرص طرفي المذكرة على الاستمرار في تقييم المشروع الذي يمثل جزءاً من رؤية المملكة 2030.

وستأخذ الدراسة في اعتبارها تقييم تطوير قاعدة إمدادات الأجزاء المحلية باستخدام المواد المنتجة من قبل الشركات السعودية مثل سابك ومعادن وبترو رابغ، إلى جانب الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في المملكة.

كما ستأخذ الدراسة في اعتبارها جانب تطوير الكفاءات السعودية واستقطابها من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة.

يذكر أن شركة عبد اللطيف جميل بوصفها موزع سيارات تويوتا في المملكة سوف تشارك في الدراسة، كما تجدر الإشارة إلى أن شركة تويوتا لا تزال تحتل المركز الأول لمبيعات السيارات في أسواق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بمبيعات فاقت 500 ألف مركبة خلال العام 2016.