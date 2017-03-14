200 مليون دولار تمويل دولي لمشاريع بإندونيسيا

قال البنك الدولي إنه سيقدم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قروضا بقيمة 200 مليون دولار إلى شركة إندونيسية متخصصة في تمويل مشروعات البنية التحتية تملكها الدولة بهدف دعم التنمية الإقليمية.

وقال البنك إن شركة بي.تي سارانا مالتي انفراستركتور ستتلقى 100 مليون دولار من البنك الدولي ومقره واشنطن من خلال صندوقه الإقليمي لتطوير البنية التحتية، مضيفا أن البنك الآسيوي ومقره بكين سيقدم 100 مليون دولار أخرى في صورة تمويل مشترك.

وستعزز هذه الأموال إمكانية الحصول على الائتمانات لتمويل مشروعات البنية التحتية مثل الإسكان والمواصلات والمنشآت الصحية والمدارس.

وقال ماركوس لي الخبير الاقتصادي المعني بالمناطق الحضرية في البنك الدولي "الأدوات التمويلية المتوافرة في إندونيسيا لاستثمارات البنية التحتية المحلية محدودة في الوقت الحالي".

وأضاف "الصندوق الإقليمي لتطوير البنية التحتية سيسد الفجوة في التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل للبنية التحتية، خصوصا في المناطق الحضرية بالبلاد".

وهذا هو ثالث تمويل مشترك في إندونيسيا بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ففي الشهر الماضي وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 125 مليون دولار لتحديث أكثر من 140 سدا في أنحاء البلاد.

وفي يوليو/تموز 2016 قدم البنك الدولي تمويلا بقيمة 216.5 مليون دولار لدعم البرنامج الوطني لتطوير العشوائيات والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية بالمناطق العشوائية في إندونيسيا.