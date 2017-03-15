البطالة البريطانية بأقل مستوى في 12 عاماً

انخفض معدل البطالة في بريطانيا على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوى منذ ما يزيد على 10 سنوات في 3 أشهر حتى يناير، لكن نمو الأجور تدهور في مؤشر سلبي للاقتصاد قبل انفصاله عن الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة هبط إلى 4.7 في المئة من 4.8 في المئة، ليسجل أدنى مستوياته منذ صيف 2005. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بقاء المعدل دون تغيير.

وبينما يشير هذا إلى أن سوق العمل في بريطانيا سيظل يظهر مرونة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو فإن بيانات نمو الأجور ستعزز مخاوف السوق من أن إنفاق المستهلكين، وهو محرك رئيسي للاقتصاد، يبدو في طريقه للانخفاض في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم.

وانخفض نمو إجمالي الأجور إلى 2.2 في المئة في ثلاثة أشهر حتى يناير/كانون الثاني، وهو أضعف مستوى منذ فترة ثلاثة أشهر حتى أبريل نيسان من العام الماضي.

وانخفض نمو الأجور، المعدل في ضوء التضخم، بواقع النصف إلى 0.7 في المئة فقط، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.