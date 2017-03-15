السعودية: اتفاق تعاون مع وزارة العمل والرفاه باليابان

قال وزير #العمل السعودي الدكتور علي بن ناصر #الغفيص، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى الأعمال للرؤية #السعودية اليابانية 2030، إنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان تقضي بالتعاون بين الوزارتين في مجال تبادل المعلومات.

وأضاف الغفيص أن الاتفاقية تشمل تطوير الشباب وبرامج التوظيف، فضلا عن الاستمرار في تشغيل المعاهد المشتركة والقطاعات المسؤولة عن تهيئة الموارد البشرية.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الهيئة الممثلة للحكومة اليابانية على التعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

وأكد الغفيص أن الاتفاقيات المبرمة تتماشى مع الجوانب التطويرية في البرامج والمشاريع التي تنقذ في السعودية.