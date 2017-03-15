بريطانيا: كلفة الخروج من الأوروبي لم تحسب بعد

قال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني المسؤول عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي إن الحكومة لم تقيم التأثير الذي سيتركه انفصال بريطانيا بدون اتفاق على الاقتصاد البريطاني.

وقال ديفيز أمام لجنة برلمانية إن آخر تحليل متوفر يرجع تاريخه إلى عام 2016 أثناء حملة الاستفتاء.

وقال ديفيز الذي تولى منصبه في يوليو تموز بعد إعلان نتيجة الاستفتاء "أجرت (الحكومة) تقييما خلال...حملة الاستفتاء لكننني اعتقد أن أحد الموضوعات التي طرأت هو أن هذه التوقعات لا تبدو مبشرة للغاية."

وقال ديفيز إن أحد أسباب هذا هو أن إعداد مثل هذا التقييم أمر صعب نظرا للضبابية الراهنة وحجم عدد المتغيرات التي ينطوي عليها الأمر.