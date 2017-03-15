تونس.. عجز الميزان التجاري يقفز 86% بـ 2017

أظهرت أرقام رسمية أن العجز التجاري لتونس تضاعف تقريبا في أول شهرين من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفز العجز 86 بالمئة في أول شهرين من 2017.

وقال معهد الإحصاء الحكومي إن العجز زاد إلى 2.51 مليار دينار (1.10 مليار دولار) في يناير وفبراير 2017 من 1.35 مليار دينار بأول شهرين من عام 2016.

ونمت الواردات بنسبة 23.7 بالمئة بأول شهرين من هذا العام لتبلغ 7.13 مليار دينار، بينما كان زادت الصادرات، بوتيرة بطيئة بلغت نحو 4 بالمئة لتصل إلى 4.41 مليار دينار.

وقال مصدر لرويترز إن من المتوقع أن تتخذ السلطات التونسية قرارا بترشيد بعض الواردات في الفترة المقبلة.