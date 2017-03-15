طلاق هادئ أو ترهيب بريطاني بخطوات الـ Brexit

حذر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك من ان الاتحاد الاوروبي "لن يخضع للترهيب بالتهديدات" خلال المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (Brexit)، مشيرا بذلك الى احتمال انفصال بدون اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد.

وقال توسك امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "اريد ان اكون واضحا بالقول ان سيناريو بلا اتفاق سيكون سيئا للجميع وخصوصا للمملكة المتحدة".

واضاف رئيس المجلس الاوروبي الذي يضم قادة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد في اجتماعات القمة الدورية "لن نقبل ترهيبنا بتهديدات".

وتابع ان فكرة "عدم التوصل الى اتفاق (على الخروج من الاتحاد) ستكون جيدة لبريطانيا وسيئة للاتحاد الاوروبي" تتخذ "بطريقة متزايدة شكل تهديدات".

وفي خطاب ألقته في يناير الماضي، حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الرغبة في فرض اتفاق خروج "عقابي" على المملكة المتحدة، معتبرة ان ذلك سيكون "تصرفا كارثيا" من جانب الاتحاد الاوروبي "الذي سيسيء الى نفسه".

وقالت ماي ان "من الافضل الا يكون هناك اتفاق، على ابرام اتفاق سيء".

وكانت ماي اعلنت ايضا ان عدم التوصل الى اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي، سيحمل لندن على "تغيير قواعد النموذج الاقتصادي البريطاني". واضافت "سنكون احرارا في تحديد نسب الضرائب التنافسية".

الباب يوسع جمل

وفي اعقاب تصريحات توسك، رد الوزير البريطاني المكلف شؤون البريكست ديفيد ديفيس "لا نحاول ان نهدد ايا كان".

وقال "نحاول ان نتأكد من الحصول على ما يكون في صالح الجميع".

وكان ديفيس اكد الاحد ان الحكومة البريطانية تستعد "لكل الاحتمالات الممكنة" المتعلقة بالمفاوضات المقبلة مع بروكسل.

واكد توسك امام النواب الاوروبيين، ان هدف الاوروبيين هو "حصول افتراق هادىء وضمان اطار جيد للمستقبل. من المفيد ان تعرفوا ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تؤيد وجهة النظر هذه".

وقد تعهدت ماي البدء قبل نهاية مارس الجاري بتطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم اجراءات خروج بلد ما من الاتحاد الاوروبي.

وستتيح هذه المرحلة بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل للتوصل الى اتفاق يؤطر اجراءات الخروج، ويمكن ان يحدد ايضا اطر العلاقة المستقبلية مع لندن.

والنقطة الحساسة في اتفاق الخروج ستكون الفاتورة التي يتعين على المملكة المتحدة دفعها لتسديد التزامات الموازنة.

وقال مسؤول اوروبي كبير ان المفوضية قدرت بما بين 55 و60 مليار يورو قيمتها الاجمالية. ووعد توسك الاربعاء بأن "باب الاتحاد الاوروبي سيبقى دائما مفتوحا لاصدقائنا البريطانيين".