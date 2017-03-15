"العمل عن بعد".. فرص وظيفية جديدة للمرأة السعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توجهها لتوفير فرص عمل للنساء من دون الحاجة لتوجههن إلى المكاتب، عبر إطلاق برنامج "العمل عن بعد".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن برنامج "العمل عن بعد والعمل من المنزل" سيوفر بحلول سنة 2020 نحو 141 ألف فرصة عمل "لائقة وبظروف مناسبة" لاسيما للنساء وللمؤهلين من ذوي الإعاقة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويغطي هذا البرنامج للعمل عن بعد شريحة واسعة من الوظائف التي في الإمكان مزاولتها من المنزل.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن هذا البرنامج سيسهم أيضا في توفير وظائف للأشخاص المقيمين في مناطق نائية في المملكة.

وخلال الربع الرابع من سنة 2016، بلغت نسبة البطالة لدى السعوديات 34,5 % في مقابل 5,7 % لدى الرجال، وفق احصائيات أوردها مصرف جدوى للاستثمار.

وتطمح المملكة إلى زيادة نسبة النساء في سوق العمل إلى 28 % في مقابل 23 % في 2016.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة في نهاية 2015، كان القطاع العام السعودي يوظف 469 ألف امرأة في حين كانت 500 ألف امرأة أخرى يعملن في القطاع الخاص، في وقت تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة النساء العاملات لتقليص جدول الرواتب في القطاع العام.