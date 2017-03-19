مجموعة الـ20 تتجاهل "الحمائية والمناح" بعد مواقف أميركا

سحب وزراء مالية مجموعة العشرين من بيانهم الختامي التنديد التقليدي بالحمائية الاقتصادية ودعم اتفاق باريس حول المناخ، ما يعكس موقف الحكومة الأميركية الجديدة من هذين الملفين.

وجاء في البيان الذي سبقه نقاش صعب خلال قمة وزراء المال لمجموعة العشرين، الجمعة والسبت في بادن بادن بغرب ألمانيا "نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا".

ولم يشر البيان إلى اتفاق باريس 2015 حول المناخ خلافا للبيان السابق الذي صدر في ختام قمة هانغزو في 2016.

وقالت مصادر عدة إن الإدارة الأميركية الجديدة التي أعلنت مواقف مناهضة للتبادل الحر ومكافحة التبدل المناخي دفعت مجموعة العشرين إلى تجنب التطرق إلى هذين البندين بعد مباحثات بين وزراء ومستشارين جرت في حضور وزير الخزانة الأميركي الجديد ستيفن منوتشين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وعبرت فرنسا على لسان وزير مالها ميشال سابان "عن الأسف" للخلاف حول هذين البندين.

وقال سابان في بيان "نأسف لعدم توصل مباحثاتنا اليوم لتوافق مرض حول هاتين الأولويتين الأساسيتين في عالم اليوم، واللتين تأمل فرنسا بأن تواصل مجموعة العشرين العمل عليهما في شكل وحازم ومن خلال التنسيق".