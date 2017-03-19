بن جمعة للعربية: اقتراح بتأمين صحي مجاني للسعوديين

قال الدكتور فهد بن جمعة، نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي، إن اللجنة رفعت توصية بشأن اقتراح تأمين صحي مجاني تدفع تكاليفه الدولة للموظفين الحكوميين ومن ليس لديهم عمل، في مقابل التزام القطاع الخاص بتأمين موظفيه.

واعتبر بن جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية" أن الاقتراح سيرتب على الدولة تكاليف في المرحلة الأولى، لكنه "على المدى البعيد سيعود بمنافع اقتصادية، أهمها خلق طلب كبير على الخدمات الصحية، ما يضمن تطوير القطاع ودخول مستثمرين من داخل وخارج المملكة لمواجهة الطلب العالي على هذه الخدمات بموجب التأمين الصحي".

وأوضح أن "التأمين الطبي هو الذي سيخلق الطلب والمستشفيات، وسوف يحسن من خدمات المستشفيات، وستكون هناك منافسة قوية في المديين الطويل والمتوسط"، مؤكدا أن الدولة ستجني ثمار خصخصة المستشفيات بقيمة أكبر عندما يزيد الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وشدد على أهمية "خلق قيمة مضافة مما ستدفعه الحكومة تجاه التأمين الصحي، وبالتالي تطوير القطاع وتحسين الخدمات للمواطنين والتقليل من قوائم الانتظار لعدد من الشهور وحتى سنوات".

وأشار إلى خطوات ببدء خصم أجزاء من رواتب المعلمين، من أجل التأمين الصحي، لكنه قال: "ما نقترحه هو تأمين مجاني من الحكومة يتيح طلباً أقوى على الخدمات الصحية"، معتبرا أن تقوية دور القطاع الخاص، وتحويل وزارة الصحة إلى دور المشرف والمنظم، هو يأتي في سياق توجهات برنامج التحول الوطني2020، ورؤية 2030.