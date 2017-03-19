هاموند: قد نقلص الإنفاق في ميزانية بريطانيا بالخريف

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إنه قد يقوم بتقليص الإنفاق في ميزانية الخريف، لسد الفجوة المالية بعد أن تم رفض خطته لرفع ضرائب التأمين على العاملين المستقلين.

وأوضح هاموند خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ألمانيا، أن الأموال التي تعهدت بها الحكومة للإصلاح التعليمي، والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الضرائب التجارية قد تعوّض في مجالات أخرى.

وكان وزير المالية البريطاني قد كشف في وقت سابق هذا الشهر عن أرقام الميزانية التي رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي هذا العام إلى 2%، كما قدر هاموند العجز عند نحو 52 مليار جنيه لعام 2016-2017 وهو دون التوقعات الرسمية البالغة 68 مليار جنيه.