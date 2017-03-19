"الصحة" السعودية: خطة لخصخصة جميع المستشفيات الحكومية

كشفت #وزارة_الصحة #السعودية لمجلس الشورى عن توجهها لتخصيص جميع المستشفيات الحكومية، وذلك عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية #المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها، وذلك بهدف تخصيص خدماتها لتحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف، فيما طالب المجلس أن يتم التأمين الصحي للمواطنين قبل الخصخصة.

وكان توجه وزارة الصحة سبباً في تبني اللجنة الصحية بمجلس الشورى توصية لعضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين، قبل خصخصة المستشفيات التي سيكون هدفها الربحية، بحس صحيفة "الحياة".

وقالت اللجنة الصحية في الشورى إن تحول المستشفيات لقطاع خاص له إيجابيات، ولكن سلبياته أكثر، أولها أن الربحية أو على الأقل تغطية التكاليف ستكون هدف هذه المستشفيات الأول، وتعتقد اللجنة أن استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية لن يكون من أهدافها، ولذلك يجب التأكد من الاستمرار في شمولية الخدمة المقدمة نفسها للمواطن حالياً.