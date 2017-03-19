9 مليارات دولار حجم الاستثمارات الصينية بالسعودية

قال عبدالرحمن الحربي، وكيل وزارة التجارة السعودي، خلال لقاء له مع "العربية" إنه من الصعب وضع قيمة محددة للاتفاقيات التي وقعت مع الصين كون بعضها يعتبر شراكات أو برامج.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الصينية في المملكة يبلغ حاليا 9 مليارات دولار.

وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من المملكة، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من المملكة 12.1% من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة، وتمثل واردات المملكة من الصين ما نسبته 14.1% من إجمالي واردات المملكة من دول العالم.

وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار فإن أهم السلع المصدرة إلى الصين تتمثل في زيوت نفط خام ومنتجاتها وأثيرات أحادية البوتيل وإيثيلين جلايكول وهيدروكربونات دورية وبولي ايثيلين عالي الكثافة، فيما تشمل أهم السلع المستوردة إلى المملكة من الصين، أجهزة هاتف جوال، وأجهزة حاسب محمول، وأجهزة تكييف هواء، وآلات لاستقبال وإرسال الصوت، وإطارات للحافلات أو الشاحنات.