البنك الدولي يستثمر 57 مليار دولار في إفريقيا بـ3 سنوات

أعلن البنك الدولي أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستستفيد من استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف البنك أن القسم الأكبر من هذا الاستثمار، وهو ما يقدر بـ 45 مليار دولار سيتأمن من الجمعية الدولية للتنمية، وهي وكالة تابعة للبنك الدولي تقدم هبات وقروضا من دون فوائد إلى الدول الأكثر فقرا.

وقال مدير البنك الدولي جيم يونغ كيم، حسب ما جاء في بيان للبنك، إن نحو 8 مليارات دولار ستتأمن من تمويلات خاصة عبر الشركة المالية الدولية، وهي وكالة أخرى للبنك الدولي، في حين ستتأمن أربعة مليارات دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو فرع للبنك الدولي يهتم بالدول ذات الدخل المتوسط، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس".

وأكدت ألمانيا التي تترأس دول مجموعة العشرين خلال اجتماع لوزراء مالية هذه المجموعة الجمعة والسبت في بادن بادن، أنها ستعطي الأولوية خلال رئاستها لهذه المجموعة عام 2017 للشراكة مع القارة الإفريقية.

والدولة الإفريقية الوحيدة التي تشارك في مجموعة دول العشرين هي جنوب إفريقيا.

وتابع مدير البنك الدولي "ستكون هناك فرصة لتعديل مسار التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء. بهذه الالتزامات سنكون قادرين على العمل مع زبائننا لتطوير برامج تتعلق بالتربية والأجهزة الصحية الأساسية، ونظافة المياه وطرق معالجتها، والزراعة، ومناخ الأعمال، والبنى التحتية، والإصلاحات الدستورية".