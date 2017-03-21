أميركا..عجز ميزان المعاملات الجارية يتقلص بالربع الرابع

تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد عن عام، حيث طغت زيادة في فائض الدخل المبدئي على هبوط في الصادرات بقيادة فول الصويا.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها انخفض 3.1% إلى 112.4 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من 2015.

وتم تعديل عجز المعاملات الجارية في الربع الثالث من العام الماضي بالرفع إلى 116 مليار دولار من 113 مليار دولار في القراءة السابقة.

وتوقع محللون زيادة العجز إلى 128.2 مليار دولار في الربع الأخير.

وشكل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأخير من العام الماضي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.5% في الربع الثالث.

وبالنسبة لعام 2016 بأكمله، بلغ العجز 481.2 مليار دولار بزيادة قدرها 3.9% عن 2015، وشكل ذلك 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن 2015.