مشروع مغربي صيني لخلق 100 ألف فرصة عمل

ترأس العاهل المغربي محمد السادس في القصر الملكي في مدينة طنجة في شمال المغرب، أعمال مشروع "مدينة محمد السادس طنجة تيك" الجديدة، التي تقدر قيمته الاستثمارية 10 ملايين دولار خلال 10 سنوات.

وسيمكن المشروع الجديد من خلق 100 ألف فرصة عمل، منها 90 ألف فرصة، على الأقل في منطقة طنجة.

مدينة ذكية للصناعات الصينية

ومن المرتقب أن تمتد المدينة الصناعية الجديدة على مساحة 2000 هكتار، فيما ستستمر أعمال البناء لمدة 10 سنوات، تنتهي بإحداث مدينة دولية ذكية جديدة، تدمج المعطى الإيكولوجي، والسكن، والصناعة، وحيوية الابتكار، باستثمار إجمالي قدره مليار دولار أميركي.

وسيكون المشروع الجديد، مدعوما بـ "صناعة دقيقة وصناعة عصرية للخدمات"، ما سيجذب بدورة 200 شركة صينية، تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى".

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، فإن المدينة الجديدة ستسهم بنمو سريع للأنشطة الاقتصادية" في شمال المملكة المغربية.

ووفقا لمحللين اقتصاديين، يأتي المشروع الجديد كنوع من الشراكة بين حكومة المغرب، والمجموعة الصينية "هيتي"، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.

وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية، تكون الصين، نفذت أول دخول اقتصادي ضخم مغربيا، من بوابة المدن الصناعية والمدن الذكية، القائمة على إدماج المناطق الصناعية، التجارية، السكنية، والخدمات العمومية والترفيهية، مع تزويدها بالتكنولوجيات الأكثر تطورا، وتلاؤما مع متطلبات الحياة العصرية.

المغرب بيئة مثالية للاستثمار



وترى إدارة مجموعة هيتي الصينية، أن قرارها دخول المغرب، يأتي بسبب الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصاد المنفتح على العالم، واندماجه في تمثيل القيم الدولية"، وأن القطاع الصناعي مدعوم باستقرار رواد صناعيين عالميين، في قطاعات تتطلب الجودة والتنافسية".