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تراجع أرباح صندوق الثروة النرويجي بعد استبعاد شركات

المصدر: أوسلو – رويترز
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قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إن أرباحه تراجعت بسبب التخارج من استثمارات على مدار العقد الماضي لاعتبارات أخلاقية.

يشار إلى أن الصندوق النرويجي يعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم يصل إلى 915 مليار دولار.

وذكر تقرير نشره الصندوق اليوم إنه حقق عائدا أقل بواقع 1.11 نقطة مئوية خلال الفترة بين عامي 2006 و2016 نتيجة استبعاد شركات لاعتبارات أخلاقية مثل إنتاج التبغ أو الأسلحة النووية.

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