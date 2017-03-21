عدد المليارديرات الأعلى في 31 سنة.. كم تقدر ثرواتهم؟

على الرغم من أن #الاقتصاد_العالمي ليس في أحسن حالاته، إلا أن الطقس يبدو مختلفاً على كوكب أصحاب المليارات.

فقد سجل عددهم أكبر ارتفاع منذ إطلاق قائمة #فوربس قبل 31 عاماً، ليصل إلى 2340 مليارديراً، بزيادة 233 مليارديراً.

وقفز مجموع ثرواتهم بنسبة 18%، إلى 7.67 تريليونات دولار.

والسمة الأبرز في قائمة فوربس 2017 أن مليارديرات #أميركا أزاحوا منافسيهم، وذلك بفضل رالي الأسهم في #وول_ستريت، لا سيما بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

فبيل #غيتس مثلاً، الذي تمسك بصدارة القائمة للعام الرابع على التوالي، قفزت ثروته بـ11 مليار دولار، لتصل إلى 86 مليار دولار.

#وارن_بافيت هو الآخر قفزت ثروته بنحو 15 ملياراً ليستعيد المركز الثاني على القائمة.

لكن القفزة الأكبر كانت من نصيب JEFF BEZOS مؤسس #أمازون، فقد زاد إلى ثروته 28 ملياراً لتقارب 73 ملياراً، وليصبح للمرة الأولى واحداً من أغنى 3 في العالم.

وفي حين تراجع مؤسس ZARA الإسباني AMANCIO ORTEGAإلى المركز الرابع رغم زيادة ثروته بـ4 مليارات دولار، وقد واصل صاحب فيسبوك مارك زوكربرغ تقدمه ليدخل نادي الـ5 الكبار، مع زيادة ثروته بـ11 مليار دولار.

وفي المقابل، أصابت لعنة ترمب المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم حلو، الذي خسر مقعده بين الـ5 الأوائل، للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

أما ترمب نفسه، فقصته مختلفة، حيث تقلصت ثروته إلى 3.5 مليار دولار فقط أي نحو ثلث ما كان يقول أثناء حملته الانتخابية للرئاسة، وذلك بسبب تراجع أسعار العقارات في نيويورك. وبذلك تراجع 100 درجة على القائمة ليحتل المركز 544.