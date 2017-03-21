هبوط إيرادات قناة السويس لـ376 مليون دولار في فبراير

أظهرت بيانات رسمية هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 375.8 مليون دولار في فبراير من 395.2 مليون في يناير.



في حين بلغت إيرادات القناة 402.6 مليون دولار في فبراير 2016.



وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.



وفي عام 2016 بأكمله، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 % إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.



وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.