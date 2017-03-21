وزير مصري: لا نستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل

قال وزير #البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل ستخفضه فقط خلال 3 سنوات.

ورفعت مصر #أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع #صندوق_النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.



لكن الملا قال في مقابلة مع صحيفة الشروق المحلية "الحكومة لا تستهدف إلغاء هذا #الدعم بشكل كامل... خطة الخفض تنتهي في 2019 وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حينها."



ولم يخض الوزير في تفاصيل عن حجم الدعم الذي تعتزم الحكومة مواصلة تقديمه للوقود بعد 2019 .



وتستهدف #مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.3 مليار دولار) في موازنة 2017-2018 بزيادة بين 40 و50%.



وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو.



ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.