رئيس ميناء سالونيك اليوناني يتوقع 4 عروض لشراء حصة

قال رئيس مجلس إدارة #ميناء_سالونيك اليوناني، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يعرض 4 مستثمرين أجانب شراء حصة أغلبية في الميناء يوم الجمعة، وهو الموعد النهائي لتقديم العروض.

وقال كونستانتينوس ميليوس لرويترز، إن شركة انترناشونال كونتينر ترمينال سيرفيسيس (آي.سي.تي.اس) ومقرها الفلبين وشركة بي آند أو ستيم نافيجيشن كومباني ومقرها #دبي وشركة ميتسوي آند كو اليابانية وشركة دويتشه انفست اكويتي بارتنرز الألمانية للاستثمار المباشر انتهوا من إجراء الفحص الفني.

وشابت التأجيلات والمعارضة السياسية عملية بيع الحصة البالغة 67%، بثاني أكبر ميناء في اليونان والتي بدأت عام 2014.

وقال ميليوس "هؤلاء الأربعة ما زالوا مهتمين حتى اللحظة، وهناك معلومات بأن الأربعة سيقدمون عروضا ملزمة يوم الجمعة"، مضيفا أن دويتشه انفست تحالفت مع سي.ام.ايه سي.جي.ام الفرنسية للحاويات".

وقال إن الموعد النهائي لتقديم العروض إلى المستشار المالي مورجان ستانلي هو تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، وإن هيئة الخصخصة ستفتح العروض في موعد أقصاه السابع من ابريل.

وأضرب عمال ميناء #سالونيك عن العمل لمدة 3 ساعات اليوم اعتراضا على البيع لكن ميليوس قال إن هذا لن يؤثر على العملية.

وقال إن من المنتظر أن يوقع اتحاد العاملين بالميناء اليوناني عقد عمل جديدا لمدة سنتين مع إدارة الميناء غدا الخميس، مما يمنحهم الوقت للتفاوض مع صاحب العارض الفائز الذي سيتولى أيضا تشغيل الميناء لمدة 40 عاما.

وتبلغ القيمة السوقية لميناء سالونيك 211 مليون دولار وبحجم مناولة بلغ 344 ألفا و277 حاوية مكافأة (20 قدما) في العام الماضي.